Conto alla rovescia per il Challenger 125 a Forlì (Di mercoledì 4 maggio 2022) Torna il grande tennis internazionale sulla terra battuta del Villa Carpena: dal 30 maggio al 5 giugno torneo con montepremi di 135mila euro, con la novità delle sessioni serali Leggi su federtennis (Di mercoledì 4 maggio 2022) Torna il grande tennis internazionale sulla terra battuta del Villa Carpena: dal 30 maggio al 5 giugno torneo con montepremi di 135mila euro, con la novità delle sessioni serali

Advertising

metijmyg : @diilettae_ Io ho iniziato il conto alla rovescia, ho già l'ansia ???? - sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Verona-Milan, cresce la febbre dei tifosi: mezzo stadio sarà rossonero: È iniziato il conto a… - Kpopvalee3 : RT @greenvntae: QUINDI non è uno spoiler ma una versione mai rilasciata di life goes on e 36.5 non è nessun conto alla rovescia ma fa parte… - greenvntae : RT @greenvntae: QUINDI non è uno spoiler ma una versione mai rilasciata di life goes on e 36.5 non è nessun conto alla rovescia ma fa parte… - Ele66661 : RT @greenvntae: QUINDI non è uno spoiler ma una versione mai rilasciata di life goes on e 36.5 non è nessun conto alla rovescia ma fa parte… -