Call of Duty Vanguard: vendite inferiori a Black Ops Cold War (Di mercoledì 4 maggio 2022) Activision ha da poco spiegato perché le vendite di Call of Duty Vanguard risultano inferiori rispetto a quelle di Black Ops Cold War Le vendite di Call of Duty Vanguard non sono andate bene come quelle di Call of Duty: Black Ops Cold War e Activision ha svelato alcune informazioni a riguardo. Nel suo ultimo rapporto annuale per il 2021, la società ha affermato di non essere riuscita a ricreare l’ambientazione della seconda guerra mondiale a dovere e questa cosa non ha attirato particolarmente i fan a recuperare il titolo. Scopriamo perché le vendite di Call of Duty ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 4 maggio 2022) Activision ha da poco spiegato perché lediofrisultanorispetto a quelle diOpsWar Lediofnon sono andate bene come quelle diofOpsWar e Activision ha svelato alcune informazioni a riguardo. Nel suo ultimo rapporto annuale per il 2021, la società ha affermato di non essere riuscita a ricreare l’ambientazione della seconda guerra mondiale a dovere e questa cosa non ha attirato particolarmente i fan a recuperare il titolo. Scopriamo perché lediof...

Advertising

dumbmarcelo : solo a valer verga me meti a call of duty - codnewsitalia : VANGUARD / WARZONE PACIFIC ITA: sono disponibili nuovi contenuti bonus gratuiti per Warzone e Vanguard con Amazon P… - Il_Paradroide : RT @IGNitalia: In un report di #ActivisionBlizzard emerge chiaramente che #CallOfDutyVanguard non è stato all'altezza delle aspettative. I… - toticun : RT @WarzoneInsider: RUMOR: Secondo diverse fonti, l'uscita del trailer reveal di Call of Duty #ModernWarfareII sarebbe prevista per giovedì… - IGNitalia : In un report di #ActivisionBlizzard emerge chiaramente che #CallOfDutyVanguard non è stato all'altezza delle aspett… -