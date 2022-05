Brave and Beautiful, trama 4 maggio: una brutta sorpresa per Cesur (Di mercoledì 4 maggio 2022) Cesur, protagonista indiscusso di Brave and Beautiful, riceverà delle brutte notizie, come racconta la trama di oggi, mercoledì 4 maggio. L'Alemdaro?lu innanzitutto sarà impegnato a smascherare Riza, dopo averlo visto gironzolare nel suo studio. Cesur, con la collaborazione di Rifat e un ragazzo di nome Orhan, ha finto di essere sotto ricatto per testare la lealtà dell'uomo. Dal canto suo, il fratello di Adalet, dopo essere uscito di prigione, ha cercato ospitalità a casa di Cesur offrendosi di lavorare per lui. L'Alemdaro?lu, nonostante le proprie riserve nei confronti dell'ex detenuto, ha accettato di aiutarlo, ma giorno dopo giorno si è reso sempre più conto dell'atteggiamento equivoco del suo ospite, decidendo di metterlo alla prova e di tendergli un ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 4 maggio 2022), protagonista indiscusso diand, riceverà delle brutte notizie, come racconta ladi oggi, mercoledì 4. L'Alemdaro?lu innanzitutto sarà impegnato a smascherare Riza, dopo averlo visto gironzolare nel suo studio., con la collaborazione di Rifat e un ragazzo di nome Orhan, ha finto di essere sotto ricatto per testare la lealtà dell'uomo. Dal canto suo, il fratello di Adalet, dopo essere uscito di prigione, ha cercato ospitalità a casa dioffrendosi di lavorare per lui. L'Alemdaro?lu, nonostante le proprie riserve nei confronti dell'ex detenuto, ha accettato di aiutarlo, ma giorno dopo giorno si è reso sempre più conto dell'atteggiamento equivoco del suo ospite, decidendo di metterlo alla prova e di tendergli un ...

