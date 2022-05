Ue: Draghi, 'convocare Conferenza su investimenti militari' (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag (Adnkronos) - "L'autonomia strategica nella difesa passa prima di tutto attraverso una maggiore efficienza della spesa militare in Europa. È opportuno convocare una Conferenza per razionalizzare e ottimizzare gli investimenti". Lo ha detto Mario Draghi al Parlamento Ue. Leggi su iltempo (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag (Adnkronos) - "L'autonomia strategica nella difesa passa prima di tutto attraverso una maggiore efficienza della spesa militare in Europa. È opportunounaper razionalizzare e ottimizzare gli". Lo ha detto Marioal Parlamento Ue.

