Ue, Draghi “Abbiamo bisogno di un federalismo pragmatico” (Di martedì 3 maggio 2022) STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Le istituzioni che i nostri predecessori hanno costruito negli scorsi decenni hanno servito bene i cittadini europei, ma sono inadeguate per la realtà che ci si manifesta oggi davanti”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel suo intervento, al Parlamento Europeo di Strasburgo, sullo stato dell'Unione e il suo futuro. “La pandemia e la guerra hanno chiamato le istituzioni europee a responsabilità mai assunte fino ad ora – ha aggiunto -. Il quadro geopolitico è in rapida e profonda trasformazione. Dobbiamo muoverci con la massima celerità”. Per Draghi “Abbiamo bisogno di un federalismo pragmatico, che abbracci tutti gli ambiti colpiti dalle trasformazioni in corso – dall'economia, all'energia, alla sicurezza. Se ciò richiede ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Le istituzioni che i nostri predecessori hanno costruito negli scorsi decenni hanno servito bene i cittadini europei, ma sono inadeguate per la realtà che ci si manifesta oggi davanti”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nel suo intervento, al Parlamento Europeo di Strasburgo, sullo stato dell'Unione e il suo futuro. “La pandemia e la guerra hanno chiamato le istituzioni europee a responsabilità mai assunte fino ad ora – ha aggiunto -. Il quadro geopolitico è in rapida e profonda trasformazione. Dobbiamo muoverci con la massima celerità”. Perdi un, che abbracci tutti gli ambiti colpiti dalle trasformazioni in corso – dall'economia, all'energia, alla sicurezza. Se ciò richiede ...

