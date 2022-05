Stati Uniti, poliziotto accusato di omicidio per la morte di un 12enne. Il procuratore: “Sapeva che il ragazzo non aveva più la pistola” (Di martedì 3 maggio 2022) Esaul Mendoza, un poliziotto 26enne di Filadelfia, è stato accusato di omicidio per la morte di Thomas Siderio, un ragazzo di 12 anni. Secondo una prima ricostruzione, l’agente – licenziato lo scorso aprile – ha sparato al giovane un colpo mortale da distanza ravvicinata alla schiena mentre era a terra e disarmato. L’episodio risale allo scorso marzo, nel corso di un’operazione di sorveglianza nella città della Stato della Pennsylvania, che Mendoza stava svolgendo insieme ad altri tre agenti: erano tutti in abiti civili. Visti Siderio e un altro giovane di 17 anni, i quattro poliziotti hanno fatto il giro dell’isolato: dopo aver puntato i fari dell’auto sui ragazzi, il 12enne – stando alla ricostruzione del giudice – ha aperto il fuoco contro la vettura. Mendoza ha risposto, sparando ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Esaul Mendoza, un26enne di Filadelfia, è statodiper ladi Thomas Siderio, undi 12 anni. Secondo una prima ricostruzione, l’agente – licenziato lo scorso aprile – ha sparato al giovane un colpo mortale da distanza ravvicinata alla schiena mentre era a terra e disarmato. L’episodio risale allo scorso marzo, nel corso di un’operazione di sorveglianza nella città della Stato della Pennsylvania, che Mendoza stava svolgendo insieme ad altri tre agenti: erano tutti in abiti civili. Visti Siderio e un altro giovane di 17 anni, i quattro poliziotti hanno fatto il giro dell’isolato: dopo aver puntato i fari dell’auto sui ragazzi, il– stando alla ricostruzione del giudice – ha aperto il fuoco contro la vettura. Mendoza ha risposto, sparando ...

