Sassuolo, Traorè è recuperato e ci sarà contro l'Udinese (Di martedì 3 maggio 2022) Buone notizie dall'infermeria per Dionisi: l'allenatore del Sassuolo recupera Traorè che sarà disponibile per la prossima gara con l'Udinese Buone notizie dall'infermeria per Dionisi: l'allenatore del Sassuolo recupera Traorè, assente contro il Napoli, che sarà disponibile per la prossima gara con l'Udinese. Stagione finita invece per Abdou Harroui e Jeremy Toljan, operati e per loro si parla di un ritorno nella prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

RaffaeleNasti8 : @GuarroPas Stesso discorso dovrebbe valere per tt gli altri giocatori del Sassuolo...Sembra che abbiano chiesto 35… - RekiOnceAgain : RT @86_longo: ?? Il #Napoli ha presentato una prima offerta da 16 milioni più bonus per Traore: no del Sassuolo che chiede 8/9 milioni in più - Fantacalcio : Sassuolo, pomeriggio di lavoro: le condizioni di Traoré - genabr : @Sianews_ Va al Milan del Sassuolo se prendiamo qualcuno sarà Traore -