MARIO DRAGHI: SU RETE 4 UN COMIZIO ABERRANTE E OSCENO. L'IRRITAZIONE DI BRUXELLES (Di martedì 3 maggio 2022) Non si placano le polemiche dopo le dichiarazioni del ministro degli esteri russo Lavrov a Zona Bianca. Il caso ha avuto risonanza mondiale, rischiando un incidente diplomatico per l'Italia. Ad intervenire è il presidente del consiglio MARIO DRAGHI, in conferenza stampa dopo l'ultimo CdM. Parliamo di un Paese, l'Italia, dove c'è libertà di espressione mentre il ministro Lavrov appartiene ad un Paese dove non c'è libertà di espressione. Questo Paese permette dunque di esprimere le proprie opinioni liberamente, anche quando sono palesemente false e aberranti. Il mio giudizio è che quello che il ministro Lavrov ha detto è ABERRANTE. La parte su Hitler e sul fatto che Hitler era ebreo è oscena. Un'intervista? In realtà è stato un COMIZIO. Si deve accettare di invitare una persona che chiede di essere intervistata senza ...

