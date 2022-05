Lorella Boccia, gaffe pazzesca a Made in Sud: il VIDEO è virale (Di martedì 3 maggio 2022) Serata particolare a Made in Sud per Lorella Boccia che apre la puntata con uno scivolone subito beccato dai fan, il VIDEO fa subito il giro del web. In queste… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 3 maggio 2022) Serata particolare ain Sud perche apre la puntata con uno scivolone subito beccato dai fan, ilfa subito il giro del web. In queste… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

Advertising

soicwboy : Lorella Boccia - Lucy97F : Voglio vedere tutte le ragazze che giudicano Lorella Boccia Se sono capaci di fare meglio #MADEinSUD un continuo giudicare - IleanaMazzei : Lorella Boccia è no #MADEinSUD - infoitcultura : Made in Sud anticipazioni, la terza puntata senza Clementino: perché non c’è e chi affiancherà Lorella Boccia - infoitcultura : Scoperta amara per Lorella Boccia, lasciata completamente sola: per lei un momento molto delicato -