Le serie tv da vedere a maggio 2022, in pillole (Di martedì 3 maggio 2022) Più ritorni che novità degne di nota in questo maggio seriale. Da Stranger Things a This is Us, passando per The Son e Love, death & Robots, questo mese ripagherà le – più o meno lunghe - attese. Anche se, a guardar bene, qualcosina di nuovo ed interessante si trova sempre. Teheran (Apple tv +, seconda stagione) In quota ritorni, si segnala la seconda stagione di Teheran, serie thriller e di spionaggio pluripremiata che arriva con il suo secondo capitolo. New entry è Glenn Close che veste i panni della misteriosa Marjan Montazeri, donna britannica che vive a Teheran. La storia segue le vicende di Tamar, un hacker agente del Mossad che svolge una missione sotto copertura in Iran, infiltrandosi per aiutare a distruggere il reattore nucleare del Paese. Finirà coinvolto in una situazione ben più grande di lui e delle sue forze.

