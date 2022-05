Advertising

Tiscali

Diciassette vincenti, di cui 11 di diritto, e zero errori gratuiti. Una prestazione di rarissima efficienza, quella del serbo Miomir, che a Madrid ha sconfitto 64 75 Alexander Bublik, emblema di improvvisazione creativa e discontinuità. Nel match, durato un'ora e sedici minuti appena, il kazako ha completato più del ...Diciassette vincenti, di cui 11 di diritto, e zero errori gratuiti. Una prestazione di rarissima efficienza, quella del serbo Miomir, che a Madrid ha sconfitto 64 75 Alexander Bublik, emblema di improvvisazione creativa e discontinuità. Nel match, durato un'ora e sedici minuti appena, il kazako ha completato più del ... Kecmanovic 'mister zero errori' lancia la sfida a Rafa Una prestazione di rarissima efficienza, quella del serbo Miomir Kecmanovic, che a Madrid ha sconfitto 64 75 Alexander Bublik, emblema di improvvisazione creativa e discontinuità. Nel match ...