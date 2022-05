Imputati perché comprarono i biglietti del treno ad alcuni migranti: assolti presidente e attiviste Baobab (Di martedì 3 maggio 2022) Avevano acquistato i biglietti per un treno diretto Ventimiglia per alcuni stranieri che erano stati sgomberati da un centro di Roma e per questo erano accusati di favoreggiamento della emigrazione clandestina. Oggi per quei fatti risalenti al 2016 il giudice per l’udienza preliminare di Roma ha assolto tutti. Assolto con la formula perché il fatto non sussiste Andrea Costa, presidente di Baobab Experience onlus che si occupa di fornire assistenza ai migranti che transitano per Roma, e le altre due attiviste della onlus. Il pm aveva chiesto di fare cadere le accuse per tutti. I fatti finiti all’attenzione della Procura capitolina risalgono all’ottobre 2016 e in particolare al periodo successivo lo sgombero del centro d’accoglienza allestito in via ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Avevano acquistato iper undiretto Ventimiglia perstranieri che erano stati sgomberati da un centro di Roma e per questo erano accusati di favoreggiamento della emigrazione clandestina. Oggi per quei fatti risalenti al 2016 il giudice per l’udienza preliminare di Roma ha assolto tutti. Assolto con la formulail fatto non sussiste Andrea Costa,diExperience onlus che si occupa di fornire assistenza aiche transitano per Roma, e le altre duedella onlus. Il pm aveva chiesto di fare cadere le accuse per tutti. I fatti finiti all’attenzione della Procura capitolina risalgono all’ottobre 2016 e in particolare al periodo successivo lo sgombero del centro d’accoglienza allestito in via ...

