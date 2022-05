Guerra Ucraina, Draghi: "Tra crisi più gravi in storia Ue" (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) - "La Guerra in Ucraina pone l'Unione europea davanti a una delle più gravi crisi della sua storia. Una crisi che è insieme umanitaria, securitaria, energetica, economica. E che avviene mentre i nostri Paesi sono ancora alle prese con le conseguenze della maggiore emergenza sanitaria degli ultimi cento anni". Così il premier Mario Draghi parlando al Parlamento europeo. "L'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia ha rimesso in discussione la più grande conquista dell'Unione europea: la pace nel nostro continente", basata anche "sul rispetto dei diritti umani, oltraggiati a Mariupol, a Bucha, e in tutti i luoghi in cui si è scatenata la violenza dell'esercito russo nei confronti di civili inermi". "Dobbiamo sostenere ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) - "Lainpone l'Unione europea davanti a una delle piùdella sua. Unache è insieme umanitaria, securitaria, energetica, economica. E che avviene mentre i nostri Paesi sono ancora alle prese con le conseguenze della maggiore emergenza sanitaria degli ultimi cento anni". Così il premier Marioparlando al Parlamento europeo. "L'aggressione dell'da parte della Russia ha rimesso in discussione la più grande conquista dell'Unione europea: la pace nel nostro continente", basata anche "sul rispetto dei diritti umani, oltraggiati a Mariupol, a Bucha, e in tutti i luoghi in cui si è scatenata la violenza dell'esercito russo nei confronti di civili inermi". "Dobbiamo sostenere ...

