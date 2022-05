Fabrizio Corona si difende | “Nina Moric ha rubato 50 000 euro a casa mia davanti a Carlos”

Leggi su howtodofor

(Di martedì 3 maggio 2022) “mi ha50.000agli occhi di suo figlio”. Sisui socialdall’accusa di essere evaso dagli arresti domiciliari. Con un video pubblicato su Instagram,fa chiarezza su quanto accaduto lo scorso venerdì per cui è stato accusato di aver evaso gli arresti domiciliari per andare dalla ex moglie. Parlando insieme a suo figlioMaria,ha detto: "Mi spiace che siamo costretti ancora a parlare e intervenire sui social delle questioni famigliari che andrebbero discusse tra le mura di, ma non si possono ...