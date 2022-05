Cartabianca, faccia a faccia tra Matteo Salvini e Alessandro Orsini sulla guerra in Ucraina: come è andata (Di martedì 3 maggio 2022) Alessandro Orsini aveva già lanciato l’anticipazione nel pomeriggio svelando che ci sarebbe stato un “faccia a faccia con Matteo Salvini questa sera a Cartabianca“. Il professore di sociologia del terrorismo internazionale, ospite fisso del programma di Raitre, aveva annunciato la presenza del leader della Lega per parlare della guerra tra Russia e Ucraina. Matteo Salvini sulle guerra in Ucraina “Più avanti va la guerra, più morti ci sono e in autunno la situazione sarà drammatica” dal punto di vista economico, dice Matteo Salvini a Cartabianca su Rai3. Poi sui famosi rapporti ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 3 maggio 2022)Orsini aveva già lanciato l’anticipazione nel pomeriggio svelando che ci sarebbe stato un “conquesta sera a“. Il professore di sociologia del terrorismo internazionale, ospite fisso del programma di Raitre, aveva annunciato la presenza del leader della Lega per parlare dellatra Russia esullein“Più avanti va la, più morti ci sono e in autunno la situazione sarà drammatica” dal punto di vista economico, dicesu Rai3. Poi sui famosi rapporti ...

Advertising

pietroraffa : Salvini dice che questa è una guerra causata da altri. Altri=Putin. E Putin, che l'ha causata, veniva definito d… - SoloCristy : RT @GiovaQuez: Orsini: 'Quante volte dottoressa in Italia vediamo generali in tv che fanno capire quanto siamo più potenti noi della Nato r… - SilvanaColomb10 : RT @GiovaQuez: Orsini: 'Quante volte dottoressa in Italia vediamo generali in tv che fanno capire quanto siamo più potenti noi della Nato r… - ModernoAlex : RT @GiovaQuez: Orsini: 'Quante volte dottoressa in Italia vediamo generali in tv che fanno capire quanto siamo più potenti noi della Nato r… - Trappetta1 : RT @GiovaQuez: Orsini: 'Quante volte dottoressa in Italia vediamo generali in tv che fanno capire quanto siamo più potenti noi della Nato r… -