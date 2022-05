Ascolti TV 2 maggio: invincibile Flavio Insinna, L'Eredità mette a segno un record (Di martedì 3 maggio 2022) Torna la rubrica dedicata agli Ascolti tv, volta ad analizzare la giornata di ieri 2 maggio. In prima serata non sono mancati appuntamenti imperdibili come Nero a metà su Rai 1 e L'isola dei famosi su Canale 5. Ma il record (stagionale) si è registrato con i due game show di mamma Rai, con Amadeus e Flavio Insinna che si sono nettamente superati! Se il conduttore dei Soliti Ignoti - Il ritorno ha sfiorato il muro dei 5 milioni di spettatori, quello de L'Eredità ha messo a segno un bel colpaccio oltre a regalare una puntata spettacolare! Ascolti TV ieri 2 maggio, Nero a metà supera L'isola dei famosi Prima di tutto passiamo in rassegna il Prime Time. Rai 1 ha ottenuto maggiore risonanza con la fiction Nero a metà. A ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 3 maggio 2022) Torna la rubrica dedicata aglitv, volta ad analizzare la giornata di ieri 2. In prima serata non sono mancati appuntamenti imperdibili come Nero a metà su Rai 1 e L'isola dei famosi su Canale 5. Ma il(stagionale) si è registrato con i due game show di mamma Rai, con Amadeus eche si sono nettamente superati! Se il conduttore dei Soliti Ignoti - Il ritorno ha sfiorato il muro dei 5 milioni di spettatori, quello de L'ha messo aun bel colpaccio oltre a regalare una puntata spettacolare!TV ieri 2, Nero a metà supera L'isola dei famosi Prima di tutto passiamo in rassegna il Prime Time. Rai 1 ha ottenutore risonanza con la fiction Nero a metà. A ...

Advertising

antoniogenna : Ieri e oggi in TV 03/05/2022 — Ascolti italiani di lunedì 2 maggio 2022: 4,6 milioni (23,4%) per la serie italiana… - Teleblogmag : I primi risultati #Ascoltitv con la nuova rilevazione che alza SOLO lo share in alcune fasce orarie. Nessun boom pa… - il_Case : Ascolti TV | Lunedì 2 maggio 2022. Nero a Metà 23.4% (4.6 mln), l’Isola 19% (2.5 mln). Made in Sud sempre in calo (… - Profilo3Marco : RT @Raiofficialnews: #AscoltiTv di lunedì #2maggio ?? - aless__dro : RT @see_lallero: Ascolti tv lunedì 2 maggio 2022: Nero a metà vince la serata, L'Isola dei Famosi al 19%. Per via della nuova rilevazione s… -