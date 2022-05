Anziano in casa di riposo messo in un sacco per cadaveri, ma era vivo: orrore a Shanghai, il video è virale (Di martedì 3 maggio 2022) Dalla città cinese di Shangai arrivano immagini di un terrificante errore: un uomo, residente in una casa di riposo, è stato creduto morto e infilato in un sacco per cadaveri. Tuttavia, era ancora vivo ed è stato ripreso il momento in cui ci si è accorti delle sue condizioni. Il video è diventato virale e le autorità hanno sospeso numerose persone. Anziano ritenuto morto e quasi portato via col carro funebre: il video indigna la Cina Un tempo considerata una delle città più virtuose e moderne della Cina, Shangai nell’ultimo mese è diventato uno scenario da horror: da fine marzo 25 milioni di persone sono in lockdown, una politica di tolleranza zero contro il Covid-19 che sta portando a numerose scene di rivolte, voci di cittadini ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 3 maggio 2022) Dalla città cinese di Shangai arrivano immagini di un terrificante errore: un uomo, residente in unadi, è stato creduto morto e infilato in unper. Tuttavia, era ancoraed è stato ripreso il momento in cui ci si è accorti delle sue condizioni. Ilè diventatoe le autorità hanno sospeso numerose persone.ritenuto morto e quasi portato via col carro funebre: ilindigna la Cina Un tempo considerata una delle città più virtuose e moderne della Cina, Shangai nell’ultimo mese è diventato uno scenario da horror: da fine marzo 25 milioni di persone sono in lockdown, una politica di tolleranza zero contro il Covid-19 che sta portando a numerose scene di rivolte, voci di cittadini ...

