Antonella Clerici fa il tifo per Belen e Stefano e ne parla con Mauro Improta (Di martedì 3 maggio 2022) Domenica primo maggio Belen Rodriguez e Stefano De Marino sono andati a pranzo nel ristorante di Mauro Improta. Antonella Clerici mostra la foto della coppia in posa con il suo chef napoletano e spiega che mostra lo scatto perché è sui social, perché già l’hanno vista in tanti. Anche noi ieri abbiamo pubblicato la foto scattata nel famoso ristorante di Napoli con Belen, Stefano e Mauro; la Clerici ha atteso un po’ per discrezione ma nella cucina di E’ sempre mezzogiorno oggi si è lanciata in un po’ di sano gossip. “Tutti facciamo molto il tifo o almeno io faccio il tifo per questa coppia” Antonella Clerici è felice di vedere insieme ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 3 maggio 2022) Domenica primo maggioRodriguez eDe Marino sono andati a pranzo nel ristorante dimostra la foto della coppia in posa con il suo chef napoletano e spiega che mostra lo scatto perché è sui social, perché già l’hanno vista in tanti. Anche noi ieri abbiamo pubblicato la foto scattata nel famoso ristorante di Napoli con; laha atteso un po’ per discrezione ma nella cucina di E’ sempre mezzogiorno oggi si è lanciata in un po’ di sano gossip. “Tutti facciamo molto ilo almeno io faccio ilper questa coppia”è felice di vedere insieme ...

