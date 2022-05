Variazioni sul taglio à la garçonne

Leggi su iodonna

(Di lunedì 2 maggio 2022) La principessa più rock e moderna di tutte? È senza dubbio Charlène Wittstock, che ritorna in pubblico dopo molto tempo in occasione del premio monegasco di Formula E. Nelle foto di rito con marito e figli sfoggia un cut ultra corto e biondo platino abbinato al trucco occhi grafico. Charlène di Monaco, gli hairlook più belli guarda le foto Il ritorno (del pixie) di Charlène Wittstock A causa dell’infezione contratta in Sudafrica, Charlène di Monaco per lunghi mesi è stata lontana dai flash dei fotografi e dalla vita del Principato. Ma adesso la principessa 44enne è pronta per riprendere in mano ...