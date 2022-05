Una Vita anticipazioni 4 maggio 2022 | Natalia e Felipe diventano una coppia

Leggi su anticipazionitv

Nella puntata di Una Vita in onda mercoledì 4 maggio 2022, Marcelo dopo aver messo dei paletti alle intromissioni di suo fratello nella sua vita comunica ad Aurelio e anche a Genoveva di aver accettato di vedersi con Anabel e di uscire insieme a lui seriamente. Questo non allarma i due che in realtà speravano in questa decisione della Quesada per poter mettere in atto il loro diabolico piano, che la coinvolgerà a sua insaputa. Ma cos'hanno in mente? Non perdetevi questo episodio della telenovela spagnola in onda su Canale 5 alle ore 14:10.