Ucraina, conflitto prosegue ma è ripresa l’evacuazione da Azovstal (Di lunedì 2 maggio 2022) Roma – La guerra in Ucraina è al sessantottesimo giorno e non sembra dare ancora segnali per una pace definitiva e duratura. Ieri, però, una buona notizia: l’incubo di diversi civili rifugiati nell’acciaieria Azovstal di Mariupol è finito.Con il coordinamento di Onu e Croce Rossa, dall’acciaieria Azovstal di Mariupol sono stati messi in salvo circa cento civili che si rifugiavano nello stabilimento al centro della battaglia delle ultime settimane. “Siamo finalmente riusciti ad avviare l’evacuazione delle persone dall’Azovstal”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video.l’evacuazione delle persone dalla città riprende oggi, come annunciato anche dal Consiglio comunale di Mariupol.Un corridoio fondamentale per una città da settimane ormai allo stremo. Anche Zelensky, ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 2 maggio 2022) Roma – La guerra inè al sessantottesimo giorno e non sembra dare ancora segnali per una pace definitiva e duratura. Ieri, però, una buona notizia: l’incubo di diversi civili rifugiati nell’acciaieriadi Mariupol è finito.Con il coordinamento di Onu e Croce Rossa, dall’acciaieriadi Mariupol sono stati messi in salvo circa cento civili che si rifugiavano nello stabilimento al centro della battaglia delle ultime settimane. “Siamo finalmente riusciti ad avviaredelle persone dall’”, ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video.delle persone dalla città riprende oggi, come annunciato anche dal Consiglio comunale di Mariupol.Un corridoio fondamentale per una città da settimane ormai allo stremo. Anche Zelensky, ...

