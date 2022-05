Muriel: «Non guardo le statistiche, gioco per divertirmi» (Di lunedì 2 maggio 2022) Le parole del calciatore colombiano dell’Atalanta nel pre-partita di Atalanta-Salernitana. Le sue dichiarazioni Luis Muriel ha parlato ai microfoni di SKY nel pre-match della partita con la Salernitana. Di seguito le sue parole: «Credo che la cosa più importante sia aiutare la squadra in questo momento. Non mi piace guardare le statistiche, gioco per divertirmi. Segnare mi fa divertire molto, spero di poterlo fare spesso» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 maggio 2022) Le parole del calciatore colombiano dell’Atalanta nel pre-partita di Atalanta-Salernitana. Le sue dichiarazioni Luisha parlato ai microfoni di SKY nel pre-match della partita con la Salernitana. Di seguito le sue parole: «Credo che la cosa più importante sia aiutare la squadra in questo momento. Non mi piace guardare leper. Segnare mi fa divertire molto, spero di poterlo fare spesso» L'articolo proviene da Calcio News 24.

AndreaInterNews : @Dionisi89249966 Mmm ni. Lautaro Martinez a 65/70 milioni non è un affare per chi lo cede ma nelle condizioni dell… - CalcioNews24 : Muriel: «Non guardo le statistiche, gioco per divertirmi» - TuttoSalerno : Atalanta, Muriel a Sky Sport: 'Non mi piace guardare le statistiche, gioco per divertirmi...' - Maurinh40950968 : @ProfidiAndrea Il mio avversario non deve fare più di 12 con muriel e verdi.... - CursedTerrone : @haaalandismo È vittima della mia convocazione al Fantacalcio. Non ne sono usciti illesi neanche Zielinski e Muriel… -