L'attacco di Draghi: "Lavrov osceno. Non abbandoniamo l'Ucraina" (Di lunedì 2 maggio 2022) AGI - Un durissimo attacco al ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e alle sue parole "aberranti e oscene" e la conferma che l'Italia continuerà ad appoggiare Kiev, anche con l'invio di nuove armi. Mario Draghi illustra in conferenza stampa il nuovo decreto aiuti varato dal Consiglio dei ministri (14 mld di euro da destinare a famiglie e imprese per ridurre l'impatto del conflitto) e torna a ribadire la posizione italiana sulla guerra scatenata dall'aggressione di Mosca. L'intervista di Lavrov? "Prima di tutto parliamo di un Paese, l'Italia, dove c'è libertà di espressione, e il ministro Lavrov appartiene a un Paese dove non c'è liberta di espressione", esordisce Draghi. L'Italia "permette dunque di esprimere le proprie opinioni liberamente, anche quando sono palesemente false, ... Leggi su agi (Di lunedì 2 maggio 2022) AGI - Un durissimoal ministro degli Esteri russo Sergeie alle sue parole "aberranti e oscene" e la conferma che l'Italia continuerà ad appoggiare Kiev, anche con l'invio di nuove armi. Marioillustra in conferenza stampa il nuovo decreto aiuti varato dal Consiglio dei ministri (14 mld di euro da destinare a famiglie e imprese per ridurre l'impatto del conflitto) e torna a ribadire la posizione italiana sulla guerra scatenata dall'aggressione di Mosca. L'intervista di? "Prima di tutto parliamo di un Paese, l'Italia, dove c'è libertà di espressione, e il ministroappartiene a un Paese dove non c'è liberta di espressione", esordisce. L'Italia "permette dunque di esprimere le proprie opinioni liberamente, anche quando sono palesemente false, ...

