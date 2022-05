La vera forza di Matteo Berrettini (Di lunedì 2 maggio 2022) Non lo vedremo in campo ancora per un po’, purtroppo: i problemi alla mano destra di Matteo Berrettini, che lo hanno costretto all’operazione chirurgica qualche settimana fa, obbligano il tennista numero uno d'Italia a rinviare una volta di più il ritorno in campo. Niente Internazionali a Roma, partecipazione ai Roland Garros ancora in bilico, l’arrivederci programmato con tutta probabilità quando partirà la stagione sull’erba, che avrà il suo culmine con quel Wimbledon dove, poco meno di un anno fa, Matteo ci aveva fatto sognare guadagnandosi, primo italiano nella storia, la finalissima. «Vedrò strada facendo quando fissare il mio rientro, non voglio prendere rischi. Se entro in campo per giocare un torneo è perché voglio arrivare fino in fondo. Il momento più complicato è stato quando ho annunciato che avrei saltato il torneo di ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 2 maggio 2022) Non lo vedremo in campo ancora per un po’, purtroppo: i problemi alla mano destra di, che lo hanno costretto all’operazione chirurgica qualche settimana fa, obbligano il tennista numero uno d'Italia a rinviare una volta di più il ritorno in campo. Niente Internazionali a Roma, partecipazione ai Roland Garros ancora in bilico, l’arrivederci programmato con tutta probabilità quando partirà la stagione sull’erba, che avrà il suo culmine con quel Wimbledon dove, poco meno di un anno fa,ci aveva fatto sognare guadagnandosi, primo italiano nella storia, la finalissima. «Vedrò strada facendo quando fissare il mio rientro, non voglio prendere rischi. Se entro in campo per giocare un torneo è perché voglio arrivare fino in fondo. Il momento più complicato è stato quando ho annunciato che avrei saltato il torneo di ...

