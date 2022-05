Installa telecamere per controllare i dipendenti | sanzionato il titolare di un bar

(Di lunedì 2 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSan Bartolomeo in Galdo (Bn) – Nell’ultimo week-end e nel giorno della “Festa dei Lavoratori” i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni della Val Fortore, controllando 107 persone, 91 veicoli e 19 esercizi pubblici. In particolare i militari della Stazione di Colle Sannita ed i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Benevento hanno denunciato in stato di libertà ildi un bar locale per averto un impianto di videoripresa con finalità di controllo dei lavoratoriin assenza della prevista autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro, con un’ammenda prevista di oltre millecinquecento euro. Al termine delle verifiche è stata contestata al gestore del locale pubblico – da ...

