(Di lunedì 2 maggio 2022) «lo che ha. E per quanto riguarda la parte riferita a, è davvero oscena» hail premier Mariocommentando in conferenza stampa l’intervista al ministro degli Esteri russo a Rete4 andata in onda il 1 maggio.ha ribadito come l’Italia sia «un Paese dove c’è libertà di espressione, e il ministroappartiene a un Paese dove non c’è libertà d’espressione. In Italia – ha aggiunto il premier – c’è libertà di esprimere le opinioni, anche quando sono palesemente false e aberranti». A proposito poi di come si sia svolta l’intervista,ha commentato che «in realtà è stato un». E ha sollevato a sua volta dubbi sull’opportunità di far ...

infoitinterno : Draghi, la sberla a Lavrov: «Quel che ha detto è aberrante, su Hitler osceno: non è stata un’intervista, ma un comi… - Dome689 : Draghi, la sberla a Lavrov: «Quel che ha detto è aberrante, su Hitler osceno: non è stata un’intervista, ma un comi… -

Open

ha ribadito come l'Italia sia "un Paese dove c'è libertà di espressione, e il ministro Lavrov appartiene a un Paese dove non c'è libertà d'espressione. In Italia - ha aggiunto il premier - c'è ...ha ribadito come l'Italia sia "un Paese dove c'è libertà di espressione, e il ministro Lavrov appartiene a un Paese dove non c'è libertà d'espressione. In Italia - ha aggiunto il premier - c'è ... Draghi, la sberla a Lavrov: «Quel che ha detto è aberrante, su Hitler osceno: non è stata un’intervista, ma un comizio» – Il video E per quanto riguarda la parte riferita a Hitler e al fatto che era ebreo, quella parte lì è veramente oscena". Prima di tutto parliamo di un Paese, l'Italia, dove c'è libertà di espressione… Leggi La ...«Quello che ha detto Lavrov è aberrante. E ha sollevato a sua volta dubbi sull’opportunità di far parlare il ministro russo senza un contraddittorio: «Bisogna chiedersi se è accettabile Draghi ha ...