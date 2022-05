Cos'è l'algospeak, il linguaggio in codice per aggirare algoritmi e censura online (Di lunedì 2 maggio 2022) “Le dollar bean” al posto di “lesbian”, la parola “sesso” sostituita con “se$$o” e il vibratore che diventa una “spicy eggplant”: braccio di ferro fra umani e IA per decidere cosa si può scrivere sui social Leggi su repubblica (Di lunedì 2 maggio 2022) “Le dollar bean” al posto di “lesbian”, la parola “sesso” sostituita con “se$$o” e il vibratore che diventa una “spicy eggplant”: braccio di ferro fra umani e IA per decidere cosa si può scrivere sui social

Mary67921157 : RT @LaStampa: Cos'è l'algospeak, il linguaggio in codice per aggirare algoritmi e censura online. - LaStampa : Cos'è l'algospeak, il linguaggio in codice per aggirare algoritmi e censura online. - ITItalianTech : Cos'è l'algospeak, il linguaggio in codice per aggirare algoritmi e censura online - mediaetica : RT @AiartOnlus: Che cos’è l’Algospeak, il linguaggio che aggira la censura social #Avvenire - AiartOnlus : Che cos’è l’Algospeak, il linguaggio che aggira la censura social #Avvenire -

Che cos’è l’Algospeak, il linguaggio che aggira la censura social The Millennial Algospeak, il gergo social che inganna gli algoritmi Lo chiamano «algospeak». E per il Washington Post «sta cambiando la lingua di Internet (e non solo quella) in tempo reale». Di fatto è un gergo nato per rimpiazzare certe parole che verrebbero bloccat ... Algospeak, la strana lingua nata per ingannare le AI Potete chiamarlo “Algospeak”, la parlata algoritmica, ma anche “Voldemorting” oppure lo “Slang Replacement”, rimpiazzare le parole normali con quelle vernacolari. Su TikTok, Twitch, Instagram e YouTub ... Lo chiamano «algospeak». E per il Washington Post «sta cambiando la lingua di Internet (e non solo quella) in tempo reale». Di fatto è un gergo nato per rimpiazzare certe parole che verrebbero bloccat ...Potete chiamarlo “Algospeak”, la parlata algoritmica, ma anche “Voldemorting” oppure lo “Slang Replacement”, rimpiazzare le parole normali con quelle vernacolari. Su TikTok, Twitch, Instagram e YouTub ...