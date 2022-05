Atalanta | Gasperini | “Il tempo passa Il declino esiste | di una squadra | di un ciclo | di un giocatore Non è facile per nessuno”

(Di lunedì 2 maggio 2022)– Il tecnico dell’, Gian Piero, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida contro la Salernitana, pareggiata per 1-1. Quattro vittorie su diciotto a Bergamo: è un dato che la colpisce, c’è una spiegazione? “Tante. Non sto qui a elencarle tutte, c’è una disparità notevole fra quello che abbiamo fatto fuori casa e quelle in casa. Poi ci sono gare come quelle di questa sera dove attacchi a lungo ma non riusciamo a essere concreti, a finalizzare. Andiamo sotto quasi subito, questa è una spiegazione tecnica”. Parecchie partite che avete perso, in casa, siete andati sotto… “Anche nelle altre stagioni sono successe tante partite dove siamo andati sotto. Noi abbiamo perso la capacità, la sicurezza tecnica che attaccando in massa potevamo creare opportunità. Non riusciamo più a farlo con ...

MilanWorldForum : Gasperini contro gli arbitri. Le dichiarazioni QUI -) - giornaleradiofm : Atalanta, Gasperini: 'Stiamo sprecando opportunità' - sportli26181512 : Gasperini: 'Quest'anno gli arbitri sono stati un disastro. Così il calcio non è credibile': L'allenatore nerazzurro… - serie_a24 : #Atalanta, Gasperini: “Il tempo passa. Il declino esiste, di una squadra, di un ciclo, di un giocatore. Non è facil… - cosimobilbalo : @Malehdivivere Sarebbe davvero un peccato se il prossimo anno dovessimo ritrovarci contro un'atalanta senza gasperi… -

Contro Zapata, Muriel e Boga siamo riusciti a stupire: ammiro molto, ho trovato un'forte. Magari ci sono partite in cui è meno prolifica: per me è in corsa per l'Europa, non è che ...... ma si deve accontentare solo di un 1 - 1 in casa dell'. Ci pensa Pasalic a salvare la Dea ... La formazione diinvece agguanta la Fiorentina al settimo posto a quota 56 punti. In un ...Atalanta-Salernitana è l'ultima partita della 35^ giornata di Serie A: il club di Davide Nicola è riuscito a imporsi sui nerazzurri di Gasperini con un gol di Ederson al 27', ma il club bergamasco non ...Si sfoga Gian Piero Gasperini e lo fa a ‘Sky’ dopo Atalanta-Salernitana. Sono gli arbitri nel mirino del tecnico bergamasco che non le manda a dire. “Quest’anno sono stati un disastro, lo possono ...