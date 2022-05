Apple | commissione Ue accusa la società di violazione della concorrenza con Apple pay La multa potrebbe superare i 36 miliardi

(Di lunedì 2 maggio 2022) Laeuropea ritiene in via preliminare chesi sia resa responsabile di un abuso di posizione dominante limitando l’accesso alla tecnologia che è alla base del sistema di pagamento elettronico mobilePay. Secondo la commissaria allaMargrethe Vestager, le informazioni finora raccolte indicano cheavrebbe violato le regole europee a danno di potenziali concorrenti impedendogli di sviluppare altri sistemi di pagamento elettronico che utilizzino dispositivi. Nel caso in cui le accuse venissero confermate,pagare una sanzione pari fino a un massimo del 10% dei suoi ricavi globali che lo scorso anno sono stati ...

Il Fatto Quotidiano

