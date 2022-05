Adriano Panatta protagonista della docuserie “Una Squadra”: vita privata dell’ex tennista (Di lunedì 2 maggio 2022) L’ex tennista è stato ospite di “Domenica In” Adriano Panatta è tra i protagonistii della docuserie di Domenico Procacci, “Una Squadra”. Una produzione che racconta gli anni d’oro del tennis italiano e della Coppa Davis. L’ex tennista, che era in Squadra con Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Tonino Zugarelli, si è raccontato a “Domenica In”. Insieme a Bertolucci, oggi commentatore Sky, ha ricordato il rapporto con il collega: “Io sono fatto così, c’era più spensieratezza. Non è solo questione di età, l’ambiente era più spensierato e ci prendevamo molto meno sul serio e quello che stava intorno, anche i giornalisti, ci volevano bene. Si stava bene e ci siamo divertiti”. Adriano Panatta insieme a ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 2 maggio 2022) L’exè stato ospite di “Domenica In”è tra i protagonistiidi Domenico Procacci, “Una”. Una produzione che racconta gli anni d’oro del tennis italiano eCoppa Davis. L’ex, che era incon Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Tonino Zugarelli, si è raccontato a “Domenica In”. Insieme a Bertolucci, oggi commentatore Sky, ha ricordato il rapporto con il collega: “Io sono fatto così, c’era più spensieratezza. Non è solo questione di età, l’ambiente era più spensierato e ci prendevamo molto meno sul serio e quello che stava intorno, anche i giornalisti, ci volevano bene. Si stava bene e ci siamo divertiti”.insieme a ...

