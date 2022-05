Uomini e Donne, Luca Salatino sceglierà lei? La favorita è… (Di domenica 1 maggio 2022) Secondo diverse indiscrezioni, nelle registrazioni di Uomini e Donne avvenute in questi giorni ci sarebbe anche la scelta di Luca Salatino. Al momento il tronista starebbe frequentando Lilli, Soraia e Aurora, e difficilmente il pubblico si sarebbe aspettato una scelta così imminente. Chi è la favorita che potrebbe uscire dal dating show con lo chef romano? Secondo diverse indiscrezioni, dopo il percorso da corteggiatore, sarebbe ora arrivato per Luca Salatino anche il momento conclusivo del suo percorso da tronista. Una notizia che stupisce il pubblico di Uomini e Donne dal momento che è stato più volte lo stesso Luca Salatino a dichiarare di non avere ancora le idee chiare su quale delle sue ... Leggi su piusanipiubelli (Di domenica 1 maggio 2022) Secondo diverse indiscrezioni, nelle registrazioni diavvenute in questi giorni ci sarebbe anche la scelta di. Al momento il tronista starebbe frequentando Lilli, Soraia e Aurora, e difficilmente il pubblico si sarebbe aspettato una scelta così imminente. Chi è lache potrebbe uscire dal dating show con lo chef romano? Secondo diverse indiscrezioni, dopo il percorso da corteggiatore, sarebbe ora arrivato peranche il momento conclusivo del suo percorso da tronista. Una notizia che stupisce il pubblico didal momento che è stato più volte lo stessoa dichiarare di non avere ancora le idee chiare su quale delle sue ...

