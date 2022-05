Pioli: “Ho vissuto il gol con liberazione, perché avevamo avuto tante occasioni. Sullo Scudetto…” (Di domenica 1 maggio 2022) Pioli – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Fiorentina. Di seguito le parole del tecnico rossonero. Come ha vissuto il gol? “Come una liberazione. avevamo avuto parecchie occasioni. Abbiamo avuto la mentalità giusta, abbiamo continuato a lavorare da squadra. Con le partite così c’è sempre un po’ di tensione, lottiamo per un obiettivo importantissimo, sentiamo tutti questa energia che magari andando avanti nella partita diventa difficile da gestire. Ma i calciatori, nonostante siano molto giovani, stanno facendo molto bene e sono veramente bravi, stanno superando step importanti a livello di consapevolezza, di saper soffrire: siamo a buon punto”. Sulla ... Leggi su seriea24 (Di domenica 1 maggio 2022)– Stefano, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Fiorentina. Di seguito le parole del tecnico rossonero. Come hail gol? “Come unaparecchie. Abbiamola mentalità giusta, abbiamo continuato a lavorare da squadra. Con le partite così c’è sempre un po’ di tensione, lottiamo per un obiettivo importantissimo, sentiamo tutti questa energia che magari andando avanti nella partita diventa difficile da gestire. Ma i calciatori, nonossiano molto giovani, stanno facendo molto bene e sono veramente bravi, stanno superando step importanti a livello di consapevolezza, di saper soffrire: siamo a buon punto”. Sulla ...

