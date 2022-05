Parità di genere e diritti negati: dalle donne di sinistra alle denunce di quelle di... (Di domenica 1 maggio 2022) Pensate che bello se ci fosse un solo Primo maggio. Cioè se ci fosse il lavoro e si potesse festeggiarlo. Di primi maggio, invece, ce ne sono purtroppo tanti. Quello dei senza lavoro , innanzitutto. ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 1 maggio 2022) Pensate che bello se ci fosse un solo Primo maggio. Cioè se ci fosse il lavoro e si potesse festeggiarlo. Di primi maggio, invece, ce ne sono purtroppo tanti. Quello dei senza lavoro , innanzitutto. ...

Parità di genere e diritti negati: dalle donne di sinistra alle denunce di quelle di... Io sono un lavoratore non rappresentato da questa classe politica che non riconosce il valore fondamentale della politica in questo Paese e che consente discriminazioni sulla base del genere '. Un ... I vincitori di Lovers Film Festival 2022 Tra sogni e realtà uomini e donne vivono in una sorta di" terzo genere" in assoluta libertà, creatività e parità, come dovrebbe poi essere in ogni parte del mondo. Menzione speciale a: DEATH AND ...