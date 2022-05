L'Eredità, Flavio Insinna sulla gag di Andrea: 'Claudia è schifata' (Di domenica 1 maggio 2022) Prosegue con le sue avventure culturali, L'Eredità. Archiviato il balletto di Samira e Andrea nella sigla iniziale, Flavio Insinna ha accolto i concorrenti della trasmissione. Non è mancata Claudia Corda, la quale è tornata a giocare a partire dalla precedente puntata, dimostrando pubblicamente di non volerne sapere niente di farsi da parte. E così, ancora una volta la preparatissima campionessa dai capelli rossi si è riconfermata all'interno della trasmissione di Insinna, raggiungendo il traguardo delle 31 presenze. Tuttavia, in questo appuntamento, uno dei campioni non ce l'ha fatta e si è dovuto congedare, facendo ritorno a casa. La sua, però, è stata una sconfitta decisamente sorprendente, visto che c'è stato un clamoroso colpo di scena durante il confronto a tempo contro ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 1 maggio 2022) Prosegue con le sue avventure culturali, L'. Archiviato il balletto di Samira enella sigla iniziale,ha accolto i concorrenti della trasmissione. Non è mancataCorda, la quale è tornata a giocare a partire dalla precedente puntata, dimostrando pubblicamente di non volerne sapere niente di farsi da parte. E così, ancora una volta la preparatissima campionessa dai capelli rossi si è riconfermata all'interno della trasmissione di, raggiungendo il traguardo delle 31 presenze. Tuttavia, in questo appuntamento, uno dei campioni non ce l'ha fatta e si è dovuto congedare, facendo ritorno a casa. La sua, però, è stata una sconfitta decisamente sorprendente, visto che c'è stato un clamoroso colpo di scena durante il confronto a tempo contro ...

