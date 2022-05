Conte Tottenham, rottura per il mercato? Può succedere ancora (Di domenica 1 maggio 2022) . Le ultime sul futuro del tecnico salentino Conte e il Tottenham potrebbero dirsi addio alla fine della stagione. A riportare la notizia è The Telegraph, secondo cui la rottura potrebbe avvenire perché l’allenatore avrebbe chiesto una rivoluzione sul mercato che il club non è disposto ad attuare. L’allenatore degli Spurs, che avrebbe chiesto alla società l’acquisto di otto giocatori, si separò dalla Juve nell’estate del 2014 sempre per divergenze di mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 maggio 2022) . Le ultime sul futuro del tecnico salentinoe ilpotrebbero dirsi addio alla fine della stagione. A riportare la notizia è The Telegraph, secondo cui lapotrebbe avvenire perché l’allenatore avrebbe chiesto una rivoluzione sulche il club non è disposto ad attuare. L’allenatore degli Spurs, che avrebbe chiesto alla società l’acquisto di otto giocatori, si separò dalla Juve nell’estate del 2014 sempre per divergenze di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

