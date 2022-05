Isola dei Famosi, Blind contro Edoardo Tavassi: “Sei succube di tua sorella” (Di sabato 30 aprile 2022) Nella prima serata del 29 aprile, l’Isola dei Famosi è tornata con una nuova puntata in diretta. Una puntata in cui protagonista indiscusso è stato Edoardo Tavassi, che si è più volte scontrato con gli altri naufraghi. In particolare, il concorrente ha discusso con il rapper Blind: l’argomento della lite è stata la sorella di Tavassi, Guendalina, anche lei in Honduras. Il naufrago, infatti, ha accusato gli altri concorrenti di attaccare e screditare la sorella senza un vero motivo ma, anzi, di farlo esclusivamente per emergere dal gruppo e avere più visibilità all’interno del programma. Primo tra tutti proprio Blind: secondo Tavassi, infatti, il rapper avrebbe attaccato Guendalina soltanto per avere la possibilità di ... Leggi su diredonna (Di sabato 30 aprile 2022) Nella prima serata del 29 aprile, l’deiè tornata con una nuova puntata in diretta. Una puntata in cui protagonista indiscusso è stato, che si è più volte scontrato con gli altri naufraghi. In particolare, il concorrente ha discusso con il rapper: l’argomento della lite è stata ladi, Guendalina, anche lei in Honduras. Il naufrago, infatti, ha accusato gli altri concorrenti di attaccare e screditare lasenza un vero motivo ma, anzi, di farlo esclusivamente per emergere dal gruppo e avere più visibilità all’interno del programma. Primo tra tutti proprio: secondo, infatti, il rapper avrebbe attaccato Guendalina soltanto per avere la possibilità di ...

