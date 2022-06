Salone Internazionale del Libro di Torino 2022 | date e biglietti

(Di venerdì 22 aprile 2022) Se sei un’appassionata di libri, di certo non puoi perderti questo evento. Sto parlando, ovviamente, delladeldi, che si terrà anche quest’anno nel capoluogo piemontese. Ma scopriamo insieme di seguito ledell’evento, il programma dettagliato e quanto costano iper partecipare. Lee le sedi Ildeldisi terrà nella sua edizione XXXIV edizione dal 19 al 23 maggio. Le due location che accoglieranno gli eventi in programma in questi giorni dedicati alla cultura e alla lettura sono: Lingotto Fiera (Padiglioni 1, 2, 3 e Oval), in Via Nizza 294 Centro ...

Advertising

MiC_Italia : Da oggi fino al 10 giugno, il #MiC è presente al @salonerestauro di #Ferrara con 50 istituti ministeriali. Convegni… - BolognaFiere : RT @BolognaFiere: Torna #R2B2022, il Salone #internazionale della #ricerca e delle competenze per l'#innovazione: - 8-9 giugno al #Volvo co… - FNW_IT : Salone del Mobile: Armani/Casa sempre più internazionale - bcm_girolamini : RT @MiC_Italia: Da oggi fino al 10 giugno, il #MiC è presente al @salonerestauro di #Ferrara con 50 istituti ministeriali. Convegni, incont… - dfoPPUkVk7aLQMO : RT @MiC_Italia: Da oggi fino al 10 giugno, il #MiC è presente al @salonerestauro di #Ferrara con 50 istituti ministeriali. Convegni, incont… -

La fieradi interior design più importante al mondo, come ildel Mobile, è una cosa seria. Un po' troppo secondo Fatboy e Street Art Frankey che hanno scelto un ospite speciale ...Strumentazioni hi - tech, infrastrutture, nanotecnologie innovative, stampa 3D, laser scanner, sensori e dispositivi avanzati. È quanto Enea presenterà aldel Restauro di Ferrara per il restauro, tutela, conservazione e valorizzazione dei Beni Culturali. Dieci progetti di ricerca d'avanguardia e 3 infrastrutture uniche in Italia, ...La linea per la casa di Giorgio Armani si concede una retrospettiva al Salone del Mobile. A 22 anni dal lancio, registra una crescita a doppia cifra, con un balzo in avanti in particolare negli Stati ...(LaPresse) Intesa Sanpaolo, partner istituzionale del Salone del Mobile Milano 2022 e prima banca italiana nel supporto finanziario al settore del mobile e del sistema casa italiano, per favorire la..