Governo: Draghi vede sindacati giovedì alle 10, poi riceve Rutte a P.Chigi (Di martedì 5 aprile 2022) Roma, 5 apr. (Adnkronos) - Il premier Mario Draghi incontrerà i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil giovedì mattina alle 10, a Palazzo Chigi. A seguire, alle ore 12.30, riceverà il primo ministro del Regno dei Paesi Bassi, Mark Rutte. Quanto agli impegni di oggi, il presidente del Consiglio è in questo momento in audizione presso il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), a Palazzo San Macuto. Nel pomeriggio sarà a Torino, dove alle ore 15 prenderà parte alla firma del Patto per Torino a Palazzo Civico: interverranno le autorità locali e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, a Draghi saranno affidate le conclusioni. Infine alle ore 16.15 il premier visiterà la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 aprile 2022) Roma, 5 apr. (Adnkronos) - Il premier Marioincontrerà i segretari generali di Cgil, Cisl e Uilmattina10, a Palazzo. A seguire,ore 12.30,rà il primo ministro del Regno dei Paesi Bassi, Mark. Quanto agli impegni di oggi, il presidente del Consiglio è in questo momento in audizione presso il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), a Palazzo San Macuto. Nel pomeriggio sarà a Torino, doveore 15 prenderà parte alla firma del Patto per Torino a Palazzo Civico: interverranno le autorità locali e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, asaranno affidate le conclusioni. Infineore 16.15 il premier visiterà la ...

