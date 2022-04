GF, è morto il padre di Patrick Ray Pugliese: il toccante messaggio su Instagram (Di martedì 5 aprile 2022) C’è un tempo per sorridere e uno per lasciar sgorgare le lacrime dai propri occhi e dal proprio cuore. Per Patrick Ray Pugliese, storico concorrente del Grande Fratello, il 5 aprile 2022 è una giornata triste. Come lui stesso ha scritto su Instagram, infatti, è venuto a mancare il suo papà, al quale era molto affezionato. E il suo messaggio ci ricorda come talvolta dimentichiamo quanto sia prezioso ogni, singolo momento trascorso insieme alle persone che amiamo di più. Patrick Ray Pugliese, il toccante ricordo di papà Osvaldo Uno scatto semplice, il ritratto di un classico momento di quotidianità, magari durante una passeggiata o un pranzo fuori insieme tra padre e figlio. Così Patrick Ray Pugliese ha immortalato su ... Leggi su dilei (Di martedì 5 aprile 2022) C’è un tempo per sorridere e uno per lasciar sgorgare le lacrime dai propri occhi e dal proprio cuore. PerRay, storico concorrente del Grande Fratello, il 5 aprile 2022 è una giornata triste. Come lui stesso ha scritto su, infatti, è venuto a mancare il suo papà, al quale era molto affezionato. E il suoci ricorda come talvolta dimentichiamo quanto sia prezioso ogni, singolo momento trascorso insieme alle persone che amiamo di più.Ray, ilricordo di papà Osvaldo Uno scatto semplice, il ritratto di un classico momento di quotidianità, magari durante una passeggiata o un pranzo fuori insieme trae figlio. CosìRayha immortalato su ...

