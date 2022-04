(Di martedì 5 aprile 2022) Sono statineldidi, i dueAlessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro,in via definitiva ieri sera dalla Cassazione a 12 anni per omicidio preterintenzionale nel processo per il pestaggio e la morte del geometra romano Stefano. La Cassazione ieri ha ridotto la pena per i dueper omicidio preterintenzionale di: da 13 a 12 anni di reclusione. Dopo la sentenza i duesi sono costituiti nella notte nella Caserma Ezio Andolfato diche è sede ...

SecolodItalia1 : Cucchi, trasferiti nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere i due carabinieri condannati… -

, la sorella Ilaria: "E' stato scritto un pezzo di storia: Stefano ha avuto giustizia" I due sono arrivati nel cuore della notte. Prima di esserein carcere i due carabinieri si sono ...... sede del Carcere militare giudiziario, per consegnarsi ai colleghi prima di venirnella ... Tedesco è stato il primo a decidere di parlare del pestaggio di Stefano, morto il 22 ottobre ...La corte di Cassazione ieri ha condannato in via definitiva per omicidio preterintenzionale i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro: la pena è passata da 13 a 12 anni di reclusione ...Si sono costituiti i carabinieri condannati a 12 anni ieri lunedì 4 aprile dalla Cassazione nel processo per la morte di Stefano Cucchi. Si tratta di Alessio Di Bernardo, originario di Sesto Campano.