Clementino e Lorella Boccia alla guida di Made in Sud | si parte il 18 aprile

(Di martedì 5 aprile 2022) Lunedì 182022 comincerà l’undicesima edizione diin Sud. In queste ore sono trapelati i nomi dei conduttori che saranno i mattatori del programma comico di Rai 2. Per quest’anno, l’azienda ha deciso di apportare delle modifiche davvero sostanziali, soprattutto in materia di conduzione. Alle redini, infatti, ci saranno il rappere la ballerina. Vediamo tutto quello che è emerso e chi potrebbe essere l’ospite speciale della prima puntata.in Sud: ecco chi potrebbe essere l’ospite della prima puntata La nuova edizione diin Sud si appresta ad aprire i battenti.del programma comico si è deciso di porree ...

TeleVisionaro : RT @Baccotvnews: ??La nuova edizione di #Madeinsud partirà lunedì 18 aprile su #Rai2 con Clementino e Lorella Boccia. #Ascoltitv https://t.c… - Silvia_Mio86 : RT @Baccotvnews: ??La nuova edizione di #Madeinsud partirà lunedì 18 aprile su #Rai2 con Clementino e Lorella Boccia. #Ascoltitv https://t.c… - SerieTvserie : Made in Sud, alla conduzione solo Clementino e Lorella Boccia. Si parte lunedì 18 aprile - Baccotvnews : ??La nuova edizione di #Madeinsud partirà lunedì 18 aprile su #Rai2 con Clementino e Lorella Boccia. #Ascoltitv -

Al timone di Made in Sud, come anticipato da TV Blog , ci saranno il cantante e rappere la ballerinaBoccia . Il ballerino compagno di Belen Rodriguez, quindi, non apparirà a Made ...Da un torrese all'altro. SaràBoccia a prendere il posto di Stefano De Martino alla conduzione di Made in Sud su Rai 2. La ... Con lei, secondo indiscrezioni, dovrebbero esserci anche...La nuova edizione del fortunato programma comico di Rai2 è ai nastri di partenza: chi ci sarà al timone e quando comincia ...Saranno Clementino e Lorella Boccia a condurre la nuova edizione di Made in Sud, al via su Rai2 lunedì 18 aprile. Rocco Hunt possibile ospite.