Che Dio ci aiuti 7, Elena Sofia Ricci ci sarà? La decisione ufficiale (Di martedì 5 aprile 2022) Le notizie sulla possibile uscita di scena di Elena Sofia Ricci dal cast della settima stagione di Che Dio ci aiuti erano circolate a metà novembre. Pochi giorni fa è arrivata la decisone finale, l'attrice continuerà ad interpretare il ruolo di Suor Angela anche se i telespettatori della serie la vedranno meno negli episodi. L'amministratore delegato di Lux Vide, società di produzione televisiva, è intervenuto per chiarire definitivamente se Elena Sofia Ricci ci sarà in Che Dio Ci aiuti 7. Ecco le parole di Luca Bernabei: Elena Sofia Ricci farà ancora parte della nostra grande famiglia e in particolar modo di Che Dio ci aiuti 7.

