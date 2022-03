Ucraina: Sumy, bombardamenti e combattimenti in strada (Di mercoledì 2 marzo 2022) Kiev, 2 mar. (Adnkronos) - La città nord orientale Ucraina di Sumy è sotto il bombardamento delle forze russe. Lo afferma su Twitter, il Kyiv Independent, aggiungendo che vi sono combattimenti nelle strade di questa città di oltre 260mila abitanti. L'amministrazione militare ha esortato la popolazione a non uscire nelle strade. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Kiev, 2 mar. (Adnkronos) - La città nord orientalediè sotto il bombardamento delle forze russe. Lo afferma su Twitter, il Kyiv Independent, aggiungendo che vi sononelle strade di questa città di oltre 260mila abitanti. L'amministrazione militare ha esortato la popolazione a non uscire nelle strade.

