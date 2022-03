(Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – “Lotra il patriarcato die il riconoscimento dellada parte del patriarcato di Costantinopoli nel 2019 sono stati un colpo durissimo per laortodossa russa che conne è uscita indebolita al punto da contribuire all’innesco di una delle scintille che hanno acceso l’di questi giorni “. Così Alessandro, direttore per l’Italia della Fondazione di diritto pontificio “allache”, guarda al conflitto ine grazie al contatto diretto e costante con le comunità religiose sul posto all’Adnkronos riferisce: “Paradossalmente inorientale, con ...

Advertising

lifestyleblogit : Ucraina, Monteduro (Aiuto a Chiesa che Soffre): 'scisma tra Mosca e Kiev ha contribuito ad invasione' - - telodogratis : Ucraina, Monteduro (Aiuto a Chiesa che Soffre): “scisma tra Mosca e Kiev ha contribuito ad invasione” - fisco24_info : Ucraina, Monteduro (Aiuto a Chiesa che Soffre): 'scisma tra Mosca e Kiev ha contribuito ad invasione': (Adnkronos)… - italiaserait : Ucraina, Monteduro (Aiuto a Chiesa che Soffre): “scisma tra Mosca e Kiev ha contribuito ad invasione” - TV7Benevento : Ucraina, Monteduro (Aiuto a Chiesa che Soffre): 'scisma tra Mosca e Kiev ha contribuito ad invasione' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Monteduro

Adnkronos

Così Alessandro, direttore per l'Italia della Fondazione di diritto pontificio "Aiuto alla Chiesa che Soffre" , guarda al conflitto ine grazie al contatto diretto e costante con le ...Così Alessandro, direttore per l'Italia della Fondazione di diritto pontificio 'Aiuto alla Chiesa che Soffre', guarda al conflitto ine grazie al contatto diretto e costante con le ...Così Alessandro Monteduro, direttore per l'Italia della Fondazione di diritto pontificio "Aiuto alla Chiesa che Soffre", guarda al conflitto in Ucraina e grazie al contatto diretto e costante con le ...L'iniziativa della fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre per sostenere la popolazione civile. Il direttore di ACS Italia, Alessandro Monteduro: "La chiesa può essere ponte fra le parti in ...