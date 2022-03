Ucraina, Abramovich ufficializza vendita Chelsea: Utili a vittime di guerra' (Di mercoledì 2 marzo 2022) 'La vendita - afferma il presidente del club di Premier League - nel miglior interessi della società'. L'oligarca russo non è stato ancora colpito dalle sanzioni imposte dal governo britannico Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 2 marzo 2022) 'La- afferma il presidente del club di Premier League - nel miglior interessi della società'. L'oligarca russo non è stato ancora colpito dalle sanzioni imposte dal governo britannico

Advertising

sportface2016 : +++#Chelsea, ufficiale. Roman #Abramovich vende il club: 'Non lo faccio per soldi, il ricavato andrà alle vittime d… - Eurosport_IT : 'Solo a parlarne mi sento male. Smettetela, non sono un politico!' ?????? Thomas Tuchel risponde così all'ennesima do… - SkySport : ULTIM'ORA CHELSEA ABRAMOVICH METTE IN VENDITA IL CLUB Incassi netti cessione andranno a vittime guerra Ucraina… - OperaFisista : Abramovich: 'Vendo il Chelsea, utili alle vittime della guerra in Ucraina' - Mondo - ANSA - Janey96656093 : RT @perchetendenza: 'Chelsea': Perché il magnate russo Roman Abramovich ha annunciato ufficialmente che venderà la squadra londinese, di cu… -