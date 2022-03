Sci alpino, Christof Innerhofer cade a Kvitfjell: nessuna lesione dei legamenti, ma discesa in dubbio (Di mercoledì 2 marzo 2022) Prima il grande spavento, poi il sospiro di sollievo per Christof Innerhofer. Il classe 1984 non ha preso parte alla prima prova cronometrata della discesa di Kvitfjell (Norvegia) perché è caduto durante il riscaldamento, accusando una forte contusione al ginocchio sinistro. L’altoatesino si è subito sottoposto a degli accertamenti che hanno escluso lesioni ai legamenti. Solo domani mattina deciderà se prendere parte alla seconda ed ultima prova. Dunque la presenza dell’azzurro nelle due discese in programma venerdì 4 e sabato 5 marzo (la prima delle quali recupera quella che era stata cancellata a dicembre a Beaver Creek) è in dubbio. Ricordiamo che, da regolamento, è necessario disputare almeno una prova per poter prendere parte ad una discesa di Coppa del Mondo. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 marzo 2022) Prima il grande spavento, poi il sospiro di sollievo per. Il classe 1984 non ha preso parte alla prima prova cronometrata delladi(Norvegia) perché è caduto durante il riscaldamento, accusando una forte contusione al ginocchio sinistro. L’altoatesino si è subito sottoposto a degli accertamenti che hanno escluso lesioni ai. Solo domani mattina deciderà se prendere parte alla seconda ed ultima prova. Dunque la presenza dell’azzurro nelle due discese in programma venerdì 4 e sabato 5 marzo (la prima delle quali recupera quella che era stata cancellata a dicembre a Beaver Creek) è in. Ricordiamo che, da regolamento, è necessario disputare almeno una prova per poter prendere parte ad unadi Coppa del Mondo. ...

