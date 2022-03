Rischio incompiuta all' ex concerto | ' Non abbiamo le risorse per portare a termine i lavori'

(Di mercoledì 2 marzo 2022) OSIMO - 'Finché non riusciremo a vendere un immobile ad Ancona non potremo proseguire il cantiere all'ex cinema di nostra competenza, ma solo finire la parte da riconsegnare al Comune per l' ...

OSIMO - 'Finché non riusciremo a vendere un immobile ad Ancona non potremo proseguire il cantiere all'ex cinema di nostra competenza, ma solo finire la parte da riconsegnare al Comune per l' ...... l'Oncologico e costruire il nuovo Tambroni, quest'ultimo ancora un'. Mentre la pericolosità dell'area (classificata come R4,molto elevato) ha avuto ed ha il suo peso nelle ...Il rischio incompiuta all’ex cinema per la parte di competenza dei frati è reale. Al momento il progetto di aprire a Osimo la più grande biblioteca francescana del Centro Italia si ferma. Proseguirà ...ANCONA La Barducci diventa un laboratorio permanente per la Comunità scientifica per sfruttare appieno le potenzialità del territorio. L’intesa firmata ieri tra Comune ...