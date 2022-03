Regina Elisabetta sta meglio | la Sovrana è tornata al lavoro ma ancora nessun annuncio ufficiale sulla guarigione dal Covid

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Primi segnali positivi perII dopo il contagio daannunciato oltre una settimana fa dalla corte britannica. La quasi 96ennedei record è riapparsa in queste ore in video per due udienze virtuali dal castello di Windsor, dove continua a svolgere per adesso in isolamento un’attività limitata. Si tratta dei primi impegni di persona, seppure a distanza, mostrati in pubblico da quando Buckingham Palace aveva reso noto il contagio: arrivato a breve distanza da quello dell’erede al trono Carlo, che laaveva incontrato pochi giorni prima e che nel frattempo è guarito al pari della consorte Camilla.non è arrivata l’ufficialità delladella, ma questi segnali la lasciano intendere. Stando alle fonti ufficiali, l’infezione ...