Pallamano femminile | le convocate dell’Italia per lo stage di Chieti

(Di mercoledì 2 marzo 2022) La Nazionale italianadisi ritrova per nuovo appuntamento in preparazione degli eventi internazionali. Il primo in ordine di tempo saranno i Giochi del Mediterraneo in programma dal 25 giugno al 5 luglio a Orano, in Algeria. Unoquello organizzato dalla Federazione italiana a, la culla di questa pratica. Da domani (giovedì) il centro tecnico federale sarà il punto di riferimento della selezione, guidata da Giuseppe Tedesco. Con la sosta prevista del campionato di Serie A, le giocatrici italiane avranno modo di allenarsi insieme quattro giorni e creare le basi di un’amalgama di squadra., Coppa Italia 2022: programma, orari , tv e streaming della manifestazione Tedesco ha diramato un elenco di 26 giocatrici tra cui Elena Barani e Adele De Santis, allo scopo di ...

18.30, Serie A: Salerno - Pontinia " Diretta streaming su Eleven Sports. 18.30 Calcio, Serie B: Lecce - Ascoli " Diretta tv su Sky Sport 252, live streaming su SkyGo, NOW, Helbiz ......per laitaliana con la sfida al vertice tra l'HC Cassa Rurale Pontinia e il Salerno, recupero tra le campionesse d'Italia in carica e l'attuale quarta forza della serie A Beretta.