Ora Salvini vuole andare in Ucraina per una missione di pace: "Valuto la fattibilità" (Di mercoledì 2 marzo 2022) "Se solo potessi dare il mio piccolissimo contributo, valuterei di andare a dare una mano nei luoghi del conflitto. Assumendomi anche i rischi del caso". Lo ha detto Matteo Salvini presentando alla Camera un sondaggio sulla Guerra in Ucraina realizzato dal professor Enzo Risso dell'istituto Ipsos. Il segretario della Lega ha detto di voler "valutare la fattibilità tecnico-logistica di essere in presenza sui luoghi del conflitto" per richiamare al dialogo e alla pace. "Un conto è invocare la pace a distanza, un conto è mettercisi fisicamente in presenza", ha detto Salvini. "Ma ovviamente dovrò valutare se la mia presenza è d'aiuto o se invece è di ostacolo", ha altresì annunciato, chiarendo che la decisione sarebbe stata avanzata senza prima consultarsi nemmeno con il ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 2 marzo 2022) "Se solo potessi dare il mio piccolissimo contributo, valuterei dia dare una mano nei luoghi del conflitto. Assumendomi anche i rischi del caso". Lo ha detto Matteopresentando alla Camera un sondaggio sulla Guerra inrealizzato dal professor Enzo Risso dell'istituto Ipsos. Il segretario della Lega ha detto di voler "valutare latecnico-logistica di essere in presenza sui luoghi del conflitto" per richiamare al dialogo e alla. "Un conto è invocare laa distanza, un conto è mettercisi fisicamente in presenza", ha detto. "Ma ovviamente dovrò valutare se la mia presenza è d'aiuto o se invece è di ostacolo", ha altresì annunciato, chiarendo che la decisione sarebbe stata avanzata senza prima consultarsi nemmeno con il ...

